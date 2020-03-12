Terör örgütünün kış yapılanması için gizlediği malzemeler ele geçirilip imha edildi

-Ele geçirilenlerin fotosu



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonu kapsamında çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü 2020-06’ ve ‘Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-04’ operasyonları başlatılmıştır. Operasyonlar kapsamında; 11 Mart 2020 günü 1 adet sığınak, 3 adet büyük tüp, 2 adet jelikan bidon, 9 adet 30 litrelik su bidonu, 2 adet büyük pil, 8 çift mekap ayakkabı, 1 adet pantolon, 1 adet kazak, 1 adet çekiç, 3 adet murç, 1 adet çakmak gazı, 1 adet akıllı cep telefonu, 1 adet sim kart ve 1 adet batarya ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.



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