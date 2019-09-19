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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

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( ŞIRNAK )- Silopi’de 4'ü kadın 6 terörist teslim oldu ŞIRNAK

Güvenlik Güçleri Terör Örgütü 


- Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4’ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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