Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK’dan kaçan 4’ü kadın 6 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütü PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan barınaklarından kaçan 4’ü kadın 6 terörist Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu. Teröristler ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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