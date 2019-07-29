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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildi

Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden şebeke çökertildi

Özel hareket polislerinin emniyet çıkışları

Akalan Harekete Geç Terör Örgütü Kışla Irak 

-emniyetten araçların çıkışları

( MARDİN ) MARDİN

- Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılmak amacıyla Mardin’e gelen bir kadını takibe alan polis, düzenlediği operasyonla örgüte eleman temin eden şebekeyi çökertti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'e gelen S.E. adlı kadının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’ye katılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Geniş kapsamlı çalışma başlatan polis, kadını teknik ve görüntülü takip aracıyla yakın takibe aldı. Yapılan takipte kadının Kızıltepe ilçe otogarında Y. E. isimli şahısla görüştüğü belirlendi. Ancak kadının sınırın diğer tarafına geçmek için başka şahıslarla da görüşeceğini tahmin eden polis, takibi bırakmadı. Bir süre sonra otogardan ayrılan kadın yaklaşık bir saat sonra geri dönüp, kendisini terör örgütüne teslim edecek şahısla görüştü. Polis, terörist ve kadını yakın takibe alırken, bir süre yürüyen ikili daha sonra farklı bölgelere doğru kaçtı. Ardından operasyonun düğmesine basıldı. Farklı noktalara gerçekleştirilen operasyonda olayla bağlantılı H.A., S.E., Y.E., M.H., A.A., E.S., O.A., S.M. ve D.B. adlı şahıslar yakalandı. Olayla bağlantılarının olduğu belirlenen G.U. ve Ş.E. adlı şahısların yakalanması için de çalışmalar sürüyor.
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