Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu (1) - ŞIRNAK
- Helikopter ile Kıran Operasyonu'nun yapıldığı üs bölgesine gidilmesi - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın operasyonun yapıldığı bölgede helikopterden incelemesi - Vali Pehlivan'ın operasyon bölgesinin yapıldığı üs bölgesine gelmesi - Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinden detaylarTerör örgütü PKK'ya yönelik Kıran OperasyonuŞIRNAK - Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının ortak katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.
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