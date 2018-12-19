Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon - VAN

Terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon - VAN



: - Operasyona giden askerden detay - Kırsalda yürüyen askerler - Sığınaklarda yapılan arama - Ele geçirilen malzemeler - Sığınakların imhası Terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyon - Van 'da terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonda tespit edilen 4 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Sığınaklar kullanılamaz hale getirildiVAN (AA) - Van 'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın etkisiz hale getirilmesine yönelik kış operasyonlarının başarılı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Bu kapsamda dün Başkale ilçesi Tuluklu Mahallesi kırsalındaki dağlık ve karla kaplı arazide gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Zeren Operasyonu"nda jandarma ekiplerince 4 sığınak tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Sığınaklarda yapılan aramalarda RPG - 7 roketatar, dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 antitank roketatar mühimmatı, 5 antipersonel roketatar mühimmatı, 11 roketatar sevk fişeği, 7 el bombası, 600 PKS makineli tüfek mühimmatı, 2 AK - 47 piyade tüfeği dipçiği, sis kutusu, 4 palaska, 13 AK - 47 piyade tüfeği şarjör kılıfı, silah dürbünü adaptörü, 3 el dürbünü, 7,65 mm. tabanca susturucusu, 3 tabanca kılıfı, hücum yeleği, dörtlü deri kütüklük, dörtlü bez kütüklük, tüp, 26 pil, 3 koli bandı, 2 takım terörist kıyafeti, 3 uyku tulumu, panço, met, 2 battaniye, 3 akü, 3 kilogram şeker, 1 kilogram çay, 1 kilogram tuz, 2 jelikan bidon, hafıza kartı, video dönüştürücüsü, 2 bağlantı kablosu, şarj kablosu, 53 muhtelif konserve, çok sayıda muhtelif yaşam ve tıbbi yardım malzemesi ele geçiren jandarma, söz konusu sığınakları da kullanılamaz hale getirdi."Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Terörle Mücadele Keskin Nişancı Yardım Malzemesi Terör Örgütü Teröristler 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı