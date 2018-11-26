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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör örgütü operasyonu - İZMİR

Terör örgütü operasyonu - İZMİR

- Zanlıların sağlık kontrolünden geçirilmesi İzmir 'de terör örgütü operasyonu - Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Menemen ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP il eş başkanının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde yapılan HDP'nin Menemen ilçe kongresinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığının tespiti üzerine 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla, aralarında eski HDP il eş başkanı M.G ile eski HDP Menemen ilçe başkanı M.A'nın da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirilirken, dijital verilere de incelenmek üzere el konuldu.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.Diğer zanlıların yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Akalan İlçe Kongresi Propaganda Terör Örgütü Avcılık 

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