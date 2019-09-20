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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi - İZMİR

Terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu adliyeye sevk edildi - İZMİR

- Emniyet müdürlüğü binasının dış genel planı - Zanlının emniyetten çıkarılıp araca bindirilmesiİZMİR (AA) - Terör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen şüpheli, adliyeye çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışması sonucu dün Buca ilçesindeki lüks bir rezidansta yakalanan ve terör örgütü DEAŞ'ın infaz timi mensubu olduğu kaydedilen Muhammed Ramadan'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Zanlı, adliyeye sevk edildi.Ramadan'ın ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu olduğunu iddia ettiği öğrenildi.Öte yandan, şüpheliyi adliyeye getiren polis memurlarının, kar maskesi taktıkları görüldü.
- OlayTerör örgütü DEAŞ adına infazlar gerçekleştirdiği ileri sürülen Muhammed Ramadan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Buca ilçesinde lüks bir rezidansta yakalanmıştı.Zanlının, düzensiz göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalıştığı belirlenmişti.

Polis Kar Maskesi Akalan Memur Terör Örgütü 

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