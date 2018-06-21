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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Operasyona ait görüntüler Van 'da terör operasyonu - Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erciş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gerhevir Yaylası bölgesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 17 tüp, sığınak yapımında kullanılan 2,5 metre uzunluğunda 70 kalas, 50 kilogram salamura peynir, 300 kilogram un, 50 kilogram kuru fasulye ve 45 kilogram makarna ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.Jandarma ekipleri, malzemelerin bulunduğu sığınakları imha etti.

Uzunlu Kuru Fasulye Terör Operasyonu Terör Örgütü Teröristler 

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