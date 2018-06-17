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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Operasyondan görüntüler - Ele geçirilen malzemeler Van 'da terör operasyonu - Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerin barınma alanlarına yönelik operasyonda içinde yaşam malzemeleri olan sığınak bulundu.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aladağ Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta terörist kıyafeti, 3 çorap, 4 spor ayakkabısı, 2 çaydanlık, bardak, çakı, makas, kaşık, diş macunu, diş fırçası, tarak, pil, jelikan, patlamamış ampul başlığı ve tıraş makinesi ile makineye ait başlıklar ele geçirildi.Jandarma ekipleri, malzemelerin bulunduğu sığınağı imha etti.Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Terörle Mücadele Spor Ayakkabı Diş Fırçası Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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