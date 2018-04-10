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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - VAN

Terör operasyonu - VAN

- Terör örgütü PKK'nın kış üstlenme alanlarına yönelik operasyondan detay Van 'da terör operasyonu - Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, içerisinde silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak kullanılamaz hale getirildiVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üstlenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.Bu kapsamda Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, tabanca, 32 tabanca fişeği,18 makinalı tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, bir piyade tüfeği şarjörü, roketatar mühimmatı, 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı, şarjlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, bir lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

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