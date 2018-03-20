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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - ŞIRNAK

Terör operasyonu - ŞIRNAK

- Operasyondan genel detaylar Şırnak 'ta terör operasyonu - Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 76 kişi gözaltına alındıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 76 zanlı gözaltına alındı.Valilik'ten yapılan açıklamada, merkez ve tüm ilçeler ile Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde terör örgütü güdümünde kurye, milis, iş birlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan şahıslara yönelik yaklaşan nevruz öncesi huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, merkezde 14, Cizre ilçesinde 23, Silopi'de 18, İdil'de 13, Uludere'de 2, Beytüşşebap'ta 5 ve Güçlükonak'ta 1 olmak üzere, 76 kişinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Aramalarda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 örgütsel doküman, 3 örgütsel resim, 3 şarjör,37 fişek, 2 ruhsatsız tabanca, yasaklı FETÖ/PDY terör örgütüne ait kitap, 3 adet üzerinde örgütsel yazı bulunan tişört, 'Kürdistan' ibareli kimlik, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi."Açıklamada, gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sosyal Medya Nevruz Propaganda Terör Operasyonu Terör Örgütü 

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