Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonu - ŞANLIURFA

Terör operasyonu - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Adliyesi - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.Zanlılardan Suriye uyruklu Hoger Abbas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hürriyet, Yenişehir, Arıtır ve Nergizli mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sosyal Medya Adli Kontrol Propaganda Irak Trol 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı