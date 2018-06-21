Terör operasyonu - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Adliyesi - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.Zanlılardan Suriye uyruklu Hoger Abbas, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Hürriyet, Yenişehir, Arıtır ve Nergizli mahallelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.