Terör operasyonu - MUŞ

- Gömülü malzemelerin çıkarılması - Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesi Muş 'ta terör operasyonu - Şenyayla bölgesinde jelikan bidonlarla toprağa gömülü çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunduMUŞ (AA) - Muş 'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Şenyayla bölgesinde operasyon gerçekleştirdi."Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019 - 420" adı verilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait toprağa gömülü 2 jelikan bidon içinde biksi ve 403 fişek, kalaşnikof ve 123 fişek, 5 el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, onar kilogram pirinç, bulgur ve kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çikolata kreması, bir kilogram çay, kıyafet ve uyku tulumu ele geçirildi.
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