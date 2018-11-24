Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Terör operasyonu - MERSİN

Terör operasyonu - MERSİN

- Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların adliyeye götürülmesi Mersin 'de terör operasyonu - Kentte sol terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de sol terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, kentte sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt üyeleriyle irtibatlı olan şüpheliler tespit edildi.Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda D.M.Ö, S.Y.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

Propaganda Terör Operasyonu Harekete Geç Terör Örgütü 

İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı