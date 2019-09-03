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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu - ADANA

Terör operasyonu - ADANA

- EGM binasının dış/genel planı - Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi Adana ’da terör operasyonu - Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıADANA (AA) - Adana ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından aranan iki DEAŞ üyesine yönelik operasyon yaptı.Operasyonda, M.K. ve R.Ş. merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi’nde gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden M.K. tutuklandı, R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Terör Operasyonu Terör Örgütü İstihbarat Irak 

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