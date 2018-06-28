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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terör operasyonu - 7 kişi tutuklandı - GAZİANTEP

Terör operasyonu - 7 kişi tutuklandı - GAZİANTEP

- 24 Haziran seçimlerinde provokatif eylemlerde bulunacağı iddiası - Operasyondan detaylar - Gözaltına alınan zanlılarının adliyeye sevk edilmesi Gaziantep 'te terör operasyonu - 24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 7'si tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te terör propagandası yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 7'si tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kent merkezi ile Nizip ile Nurdağı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
24 Haziran seçimleri nedeniyle provokatif eylemlerde bulunacağı değerlendirilen, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve devlet büyüklerine hakaret ettiği, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa sürükleyici, infial ve kaos ortamı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan ve terör örgütü propagandasında bulunduğu tespit edilen 15 şüpheli, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, 7'si tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Terör Operasyonu İran Seçimleri Yazılı Açıklama Terör Örgütü 

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