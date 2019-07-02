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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - ZONGULDAK

Terör operasyonu: 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - ZONGULDAK

- Zanlıların adliyeye getirilişleri Zonguldak merkezli terör operasyonu - 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildiZONGULDAK (AA) - Zonguldak merkezli 4 ilde yasa dışı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında Zonguldak , İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Haziran'da Zonguldak , İstanbul, Antalya ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 5 zanlı, "sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak", "suçu ve suçluyu övmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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