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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Terör operasyonu: 1 şehit - BATMAN

Terör operasyonu: 1 şehit - BATMAN

- Hastane önünden görüntüler Batman 'da terör operasyonu: 1 şehit - Batman 'da saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristin kaldığı eve güvenlik güçlerince operasyon düzenlendi - "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis şehit düştüBATMAN (AA) - Batman 'da bir eve düzenlenen operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi, 1 polis memuru şehit oldu.Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir teröristin yakalanması için Hilal Mahallesi'nde bir adrese operasyon yapıldı.Operasyonda, "teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.Çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağır yaralanan 1 polis memuru kaldırıldığı özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.Adreste yapılan aramada tabanca ile 2 el bombası ele geçirildi.

El Bombası Polis Memuru Güvenlik Güçleri Terör Operasyonu Saldırı Hazırlığı 

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