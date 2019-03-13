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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Terör kurbanlarına duygu dolu anma

Terör kurbanlarına duygu dolu anma

Grup adına konuşan Faruk Dinç konuşma

Terör Saldırısı Bombalı Saldırı Gökyüzü Saldırı Bombalı Araç 

-genel ve detay

( ANKARA )- Kızılay'da ki terör saldırısında hayatını kaybedenler, saldırının 3'üncü yılında anıldı ANKARA

- Ankara, Güvenpark'ta 3 yıl önce gerçekletirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, saldırının üçüncü yılında anıldı. Ankara’nın işlek yerlerinden, Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bombalı araçla gerçekleştirilen saldırıda yaşamını yitiren 36 kişi için anma programı düzenlendi.
Hayatını kaybeden kişilerin ailelerin katıldığı programda, patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan aileler, göz yaşlarını tutamadı. Burada grup adına konuşan emekli Albay Faruk Dinç, "Belki hayat boyunca anlık bazı sevinçler ve gülüşmelerimiz olacak, bazı neşemiz olacak ama o acı hep burada kalacak" diye konuştu.
Hayatını kaybedenler için gökyüzüne beyaz balon bırakıldı. Dinç gökyüzünü göstererek, " Nereye gittiğini görüyorsunuz değil mi ? Onlar orada, ama buna neden olanlar asla gidemeyecekler" ifadelerini kullandı. (MH-
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