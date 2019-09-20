Terör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı - SİİRT
- Vatandaşların mezarlığa ziyareti - Mezarlar su dökülmesi - İl Müftüsü Ahmet Altıok'un Kur'an - ı Kerim okuması dua etmesi - Kızların mezarına karanfil bırakılmasıTerör kurbanı genç kızlar mezarları başında anıldı - Siirt 'te 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 4 genç kızı anmak amacıyla mezarları başında tören yapıldıSİİRT (AA) - Siirt 'te 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda yaşamını yitiren 4 genç kız, mezarları başında anıldı.Terör örgütü PKK mensuplarının 20 Eylül 2011'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında bir otomobile düzenlediği silahlı ve el bombalı saldırıda hayatını kaybeden Nergiz ve Zeynep Evin ile Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin için merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.Mevlit programının ardından genç kızlar için Şeyh Musa Mezarlığı'nda kabirleri başında düzenlenen törende, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından Kur'an - ı Kerim okundu ve dua edildi.Vali Ali Fuat Atik'in genç kızların mezarlarına karanfil bıraktığı programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve genç kızların yakınları katıldı. PKK'lı teröristlerin 20 Eylül 2011'de Siirt Polis Meslek Yüksekokulu yakınlarında bir otomobile düzenlediği silahlı ve el bombalı saldırıda, Nergiz ve Zeynep Evin kardeşler ile Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin hayatını kaybetmiş, Nuran Evin ve Gülcan Olgaç yaralanmıştı.
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