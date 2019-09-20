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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı

Terör ihbarı üzerine durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı

Şahıslardan detaylar

Kaçak Göçmen Kimlik Tespiti Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri 

-Araçlardan detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu bir aracın il merkezine girdiği ihbarı üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Yolda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, durdurulan araçtan kaçak göçmen çıktı. Olay, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri TOKİ uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Keşan ilçesi istikametinden Tekirdağ il merkezine doğru terör örgütü üyelerini taşıdığı iddia edilen bir araç ihbarı üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri anında harekete geçti. Polis ekipleri yolda yoğun güvenlik önlemleri alarak, şüpheli aracı durdurdu. Aracın durdurulması üzerine şüpheli şahıslar araçtan indirildikten sonra yere yatırıldı. Şahısların üstleri ve aracın içi didik didik aranırken, yapılan kimlik tespitinde şüphelilerin kaçak göçmen oldukları anlaşıldı.Paraları alınıp geri göndermişler Kimlikleri tespit edilen 6 Irak uyruklu şahsın alınan ifadelerinde, Yunanistan'dan paraları, cep telefonları ve değerli eşyalarının alındıktan sonra tekrar Türkiye'ye gönderildiklerini belirttiler. Daha sonra Türk vatandaşı sürücü ve 6 Iraklı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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