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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Terör bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - KAYSERİ

Terör bahanesiyle dolandırıcılık iddiası - KAYSERİ

- Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Zanlıların adli tabipliğe getirilmesi - İki vatandaştan 12 bin 500 lira ve 5 bin liralık altın aldığı öne sürülen 3 kişi yakalandıKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de, terör örgütü bahanesiyle dolandırdıkları iki vatandaşın 12 bin 500 lira ve 5 bin liralık altın aldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları A.K. ve N.G'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, terör örgütü ile bağlantılı oldukları bahanesiyle bu kişilerden 12 bin 500 lira ve 5 bin liralık altın aldıkları öne sürülen A.P (39). ve A.D'yi (39) Kayseri 'de, H.K'yi de (29) Şanlıurfa'da yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Polis Akalan Terör Örgütü Trol 

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