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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

Termometreler eksi 18'i gördü, araçların camları buz tuttu

Röportaj

Hava Sıcaklığı Gizli Buzlanma Gesi Uttu Kar Yağışı 

-Camları buzla kaplanan araç
-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Göle ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.Göle'de Termometreler eksi 18 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede arabaların camları buz tuttu, çatılarda sarkıtlar oluştu.Doğu Anadolu Bölgesini etkisi altına alan soğuk hava Ardahan’da da etkisini sürdürüyor. Ardahan'ın Göle ilçesi, mevsimin en soğuk gecelerinden birini yaşarken, hava sıcaklığı -18 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle arabaların camları buz tuttu. Yollarda ise gizli buzlanma meydana geldi.
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