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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tepeören Hayvan Barınağı açıldı - İSTANBUL

Tepeören Hayvan Barınağı açıldı - İSTANBUL

- İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın barınağı ziyareti - İBB Başkanı Uysal'ın konuşması - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla'da yaptırılan ve "dünyanın ikici büyük hayvan barınağı" olma özelliğini taşıyan Tepeören Hayvan Barınağı hizmete girdiİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan "dünyanın en büyük ikinci hayvan bakımevi" olarak nitelendirilen Tepeören Hayvan Barınağı, düzenlenen törenle açıldı.Tuzla Tepeören'de 202 dönümlük arazi üzerine inşa edilen ve bin 240 hayvana ev sahipliği yapacak barınağın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dünyanın en büyük ikinci hayvan barınağını yaptıklarını söyledi.

En büyük hayvan barınağının İstanbul 'da Kısırkaya'da bulunduğunu anımsatan Uysal, şöyle devam etti:"Biz belediye başkanları genelde hayvan düşmanları olarak algılanırız. Hayvanseverlerin haklı tepkileri, o tepkiler sonucunda oluşan gündemler sayesinde hayvanların da bir hakkı olduğu, onların da korunması gerektiği artık gündemimize girdi. Geçmişimizde aslında hayvanlarla samimiyetimiz dünyaya örnek. Ama her ne kadar geçmişimizde böyle olsa bile günümüzde baktığımızda dünyadan geri kalmışız. O tespiti de yapmamız gerekir."Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, hayvanlara hassasiyetin arttığını ifade ederek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız dedi ki, 'Pet shoplar kapatılmalı?' Niye dedi? Bunu, usulüne uygun bir şekilde bunlar yapılmadığı için söyledi.

Halbuki pet shoplar, bizim hayvanlarla en kolay irtibat kurabileceğimiz yerler olması gerekirken, onların düzgün ve usulüne göre işlememesi veya sadece ticaretine bakıyor olmaları önemli problemleri beraberinde getiriyor." diye konuşut.Tuzla Belediyesi Başkanı Şadi Yazıcı ise hayvanlar için belediye olarak çalıştıklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından, Uysal ve beraberindekiler hayvan barınağını gezerek, veterinerlerden bilgi aldı.

Samimiyet Hayvan Barınağı Pet Shop Hassasiyet Hayvan 

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