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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tenis topu ile fıtık tedavisi

Tenis topu ile fıtık tedavisi

-Uygulama detayları

Fıtık Tedavisi 

--Röpler

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivaslı masör evinde oluşturduğu muayenehanesinde tenis topu ile fıtık tedavisi yapıyor. Fıtık tedavisinde kişilerin kendi çalışmaları ile geliştirdikleri ilginç tedavi yöntemlerine yenisi eklendi. Sivas’ta Uğur Köse isimli masör kendi geliştirdiği bir yöntemle teniz topu kullanarak fıtık hastalarını tedavi ediyor. Acısız, ağrısız ve riski az olan tedavi yönteminden hastalar da memnun. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yetkili kurumlar tarafından verilen Masörlük sertifikası bulunan Uğur Köse, her bel ve boyun ağrısının fıtık olmayacağı gibi ağrıların sinir ve kas sıkışması olarak ikiye ayrıldığını dile getirip, “Bu yöntemlerin sadece uzmanları tarafından uygulanması gerekir. Kişilerin evlerinde kendi uygulamaları olumsuz sonuçlar doğurabilir.”dedi.
Tedavi uygulamalarında hastanın durumuna göre tenis topu kullandığını belirten Köse, “Bazen topumu kullanıyordum. Topla tedaviden olumlu sonuçlar aldım. Hastalarım da memnun kaldıklarını söylediler. Bende artık top kullanmaya başladım ”dedi.
Tenis topu ile tedavi olan Murat Doğan isimli hasta yaptığı açıklamada, “Yük kaldırırken kilitlenip kaldım. Termal tedavide gördüm. Ancak toplu tedaviden sonra daha çok rahatladım. Elle tedavide acı oluyor. Ancak toplu tedavide acı olmuyor.”dedi.
Köse topla sinir ve kıs sıkışması bulunan bölgelere baskı uygulayarak sıkıştıkları noktadan çıkmalarını sağlıyor.
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