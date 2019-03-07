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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tendürek Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı - AĞRI

Tendürek Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı - AĞRI

- Tendürek Geçidi'nde kalan tırlardan detaylar - Tır şoförü Mehmet Nuri Sağlam ile röportaj - Tır şoförü Burhan Çelik ile röportajTendürek Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldıAĞRI (AA) - Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tır yolda mahsur kaldı. Ağrı 'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor.Geçidin en yüksek kesimleri olan Somkaya ve Gülizar rampalarında çoğunluğunu tırların oluşturduğu çok sayıda araç, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede zaman zaman sis de etkili oluyor.Araçların kurtarılması için bölgede kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam eden ekipler, buzlanmalaya karşı sürücüleri araçlarına zincir takmaları konusunda uyarıyor.Yolda kalan tır şoförü Mehmet Nuri Sağlam, Özbekistan'dan yola çıktığını ve Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını belirtti.
Kar yağışıyla Tendürek Geçidi'nde mahsur kaldığını aktaran Sağlam, "Van'dan gelen araçlar da yolda kaldı. Karşı istikametten gelen şoför arkadaşlarla da irtibat kurduk. Aşağı yukarı yüze yakın araç yolda kalmış durumda. Ben de akşam 17:00'den beri buradayım. Hava çok soğuk. Yiyeceğimiz de hiç kalmadı." dedi.
Tır şoförü Burhan Çelik de 3 saattir bölgede mahsur kaldığını ve yiyeceğinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Mahsur Kaldı Kar Temizleme Tır Şoförü Zincir Takma Kar Yağışı 

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