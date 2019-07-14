Temmuz ayında Kuşadası’nda yağmur sürprizi

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( AYDIN ) AYDIN



- Mevsim normalleri üzerindeki sıcakların etkisi altındaki Kuşadası’nda öğleden sonra yaz yağmuru sürprizi yaşandı. Temmuz ayının 14’ünde öğleden sonra yaklaşık 10 dakika süreyle etkili olan yaz yağmuruna hem Kuşadalılar hem yerli ve yabancı tatilciler hazırlıksız yakalandı. Deniz, kum ve güneşin keyfini yaşayan tatilciler, havanın birden bulutlanması ve kapanmasıyla birlikte plajlarda güneşlenirken ya da denize girerken yaz yağmuruna yakalandı. Buna rağmen plajları ve denizi terk etmeyen yerli ve yabancı tatilciler Temmuz ayının ortasında hem güneş hem de yağmur keyfi yaşamış oldu.

