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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Temizlik işçisinin uyarısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Temizlik işçisinin uyarısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Abdurrahman Yılmaz'ın temizlik yapması

Sosyal Medya Temizlik İşçisi Rekor Belediye İşçisi Şili 

-Sigara izmaritleri
-Kağıtla birlikte detayı
-Abdurrahman Yılmaz ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta belediye işçisinin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf paylaşım rekorları kırdı. Zonguldak Belediyesine bağlı temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, temiz bir çevre için vatandaşları uyararak çağrıda bulundu. Yılmaz, "Sigara içecek kadar ciğerlerin sağlamsa izmaritleri yere atmayacak kadar kişiliğin de sağlam olsun" yazılı kağıdı tutarak fotoğraf çektirdi. Temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz’ın paylaştığı fotoğraf saniyeler içerisinde yüzlerce kişi tarafından beğeni aldı. (ECB-OA-SO-Y)
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