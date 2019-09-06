Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Temizlik ekiplerinin 'çöp' mesaisi - MUĞLA

Temizlik ekiplerinin 'çöp' mesaisi - MUĞLA

Temizlik ekiplerinin "çöp" mesaisi - MUĞLA - Belediye temizlik işçilerinin pazar yerindeki temizlik çalışmasıTemizlik ekiplerinin "çöp" mesaisiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde perşembe günleri kurulan halk pazarı sonrasında Menteşe Belediyesi temizlik işçileri geç saatlere kadar temizlik yapıyor.Halk pazarında, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnaf, akşam hava kararana kadar sebze ve meyvenin yanı sıra giyim ürünlerinin satışını yapıyor.Havanın kararmasının ardından pazar esnafı tezgahını topluyor ve belediye temizlik işçilerinin mesaisi başlıyor.İşçiler, pazar esnafından arta kalan sebze, meyve, karton, kağıt gibi atık maddelerin temizliğini yapıyor. İşçilerinin mesaileri, gece geç saatlere kadar devam ediyor.Pazar yerine bırakılan çöpler, görevliler tarafından önce süpürülüp çöp arabasına aktarılırken, daha sonra pazar yeri belediyeye ait tankerle yıkanıyor. - Uygulama sonlandırıldıBüyükşehir Yasası öncesi Muğla Belediyesi tarafından her hafta pazarcılara çöp poşeti dağıtıldığı ancak pazarcı esnafının çöp yerine ürün taşımak için kullandığı ve bunun üzerine uygulamanın sonlandırıldığı belirtildi.Belediye Zabıta görevlilerinin uyarılana rağmen bazı pazarcıların çöplerini pazar yerinde bıraktıkları görüldü.
Zabıtalarca, çöp bırakan esnafa, "5326 sayılı Kabahatler Kanunu"na göre, çevreyi kirletme suçundan 50 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Pazarcı Para Cezası Pazarcı Esnafı Pazar Esnafı Halk Pazarı 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı