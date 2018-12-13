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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Temiz su kaynağı bulmak için 8 aydır dağdalar...Çalışmaların yapıldığı bölge havadan görüntülendi

Temiz su kaynağı bulmak için 8 aydır dağdalar...Çalışmaların yapıldığı bölge havadan görüntülendi

Çalışma yapılan alanın drone görüntüsü

Karavan Şili 

-Dağdaki işçilerin günlük yaşamı
-İşçilerle röportaj

( MUĞLA )- 8 kişilik ekip, 8 aydır dağlarda su bulma mücadelesi veriyor MUĞLA

- -Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde susuzluğun önüne geçmek için oluşturulan 8 kişilik ekip, 8 aydır dağlarda su bulma mücadelesi veriyor. Muğla'da azalan su kaynakları nedeniyle yaşanabilecek olan susuzluğun önüne geçmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından özel bir ekip oluşturuldu. Ekip 8 aydır dağlarda temiz su kaynağı bulup vatandaşların hizmetine sunmak için gerekli hat çalışmalarını yaparken, ayrıca mevcut su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için de bakım onarım çalışmaları yapıyor. Köyceğiz İlçesi Sandras Dağı'nda yaklaşık bin 200 rakımda çalışmalarını sürdüren ekipleri en çok zorlayan etkenlerin başında gece soğuğu ve ani başlayan yağmur geliyor. Uyumak için kullandıkları karavanın içerindeki soba ile ısınan, dağda yaktıkları çam odunları ile çaylarını demleyen ekipte, günlük rutin işler imece usulü yapılıyor. Kepçe operatörü Sezen Demircan, Sandras Dağı'nda süren ve Fadıl, Taşlı, Muratlar Mahallelerine su sağlayacak çalışma için 1 aydır bu dağda olduklarını belirtti.
8 ayda dağlarda birçok çalışma yaptıklarını söyleyen Demircan “Burası bitti mi Topuklu Yaylasına gideceğiz. Daha önce Fethiye Babadağ ve Göcek’te, Menteşe İlçesi Yerkesik ve Özlüce Mahallelerindeydik şimdi buradayız. Halkımız susuz kalmasın diye mücadele ediyoruz” dedi.
“8 ayda en fazla 1 ay evi gördük” İşçi Tanju Güler ise, “8 aydır dağlardaki çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonları eve gidiyoruz ama bazen iş yoğunluğu nedeniyle gitmiyoruz. 8 aydır toplasan en fazla 1 ayı evde geçirmişizdir. Ancak bu durumdan şikâyetçi değiliz. Çünkü yaptığımız işten onur ve gurur duyuyoruz” dedi.

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