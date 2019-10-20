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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar

Temiz bir geleceğe el uzattılar, mıntıka temizliği yaptılar

Temizlik gönüllülerin toplanması

Çevre Temizliği Farkındalık Hassasiyet 

-Çevre temizliği yapan ekipler
-Parklarda temizlik yapan gönüllüler
-Başkan Ömer Onay’ın açıklamaları

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da, İnsani Yardım Vakfı gönüllü gençleri, mıntıka temizliği ile farkındalık çalışması yaptı. Bireysel ve Toplumsal farkındalıklar oluşturmak amacıyla 81 ilde gerçekleşen maddi temizlik etkinliğinde, Genç İHH gönüllüleri, Erzurum’un en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesinde, vatandaşlara örnek olmak için el birliğiyle mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Etkinlikte İHH Kadın ve Erkek teşkilatları, yeşil alanlarda temizlik yaparak halkı bilinçlendirdi. Erzurum Genç İHH Başkanı Ömer Onay, “Bugün kadın ve erkek teşkilatlarımızla birlikte bir çalışma gerçekleştirdik. Muradımız, çevreyi temiz tutarak birey ve toplumları hassasiyet anlamında yönlendirmek” dedi.
“Manevi temizliğin içerisinde ruh ve kalp temizliği var, maddi temizliğin içerisinde ise beden ve çevre temizliği” ifadelerini kullanan Ömer Onay, yapmış oldukları çalışmaların bu iki grubun aslında ayrılmaz bir bütün olduğunu niteledi. Caddelere ve sokaklara atılan çöplerin aynı zamanda bireysel ve toplumsal sıkıntılara yol açılabileceğini ifade eden Genç İHH gönüllüleri, Cumhuriyet Caddesinde bulunan ağaç diplerini, Yakutiye Medresesi bahçesini ve Lala Paşa Caminin etrafında bulunan yeşil alanlarda, çevre ve mıntıka temizliği yaptı.
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