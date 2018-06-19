- Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen program - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun konuşması Temel Karamollaoğlu İstanbul 'da - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu: - "Biraz da alınlarının çatısına yumruğu indirir gibi 'iş başına geldiğimiz zaman başlattığınız bütün bu yatırımları durduracağız'. diyoruz. Bunu niçin diyoruz? Biz yatırımların bu ülkeye hangi faydayı sağlayabileceğini de idrak edecek kadar tecrübeye sahibiz" - "Kuvvetler ayrılığını Allah'ın izniyle mutlaka sağlayacağız, ikinci bir anayasa değişikliğine gideceğiz. Cumhurbaşkanı lâ yüs'el olmayacak, onun karşısında onun icraatlarını denetleyen güçlü bir meclis olacak"İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Biraz da alınlarının çatısına yumruğu indirir gibi 'iş başına geldiğimiz zaman başlattığınız bütün bu yatırımları durduracağız'. diyoruz. Bunu niçin diyoruz? Biz yatırımların bu ülkeye hangi faydayı sağlayabileceğini de idrak edecek kadar tecrübeye sahibiz." dedi. Karamollaoğlu, partisinin İl Başkanlığınca Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi'nin 24 Haziran'daki seçimde en büyük neticeleri alacağını söyledi.
Partisinin seçimde başarıya damgasını vuracağını öne süren Karamollaoğlu, "Buna gönülden inanıyoruz. 25 Haziran artık başka bir günün başlangıcı olacak. Başka bir dönemin başlangıcı olacak. Sizler hiç usanmadan günlerdir haykırıyorsunuz. Biz, ülkemizde yaşayan insanların tamamının birinci sınıf vatandaş olmasını arzu ediyoruz. Bunun sağlanmasının en önemli şartı adaletin, hakkın kamil manada ülkemizde tesis edilmesidir." diye konuştu. Haktan yana her türlü sıkıntıya katlanmaya razı olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, genciyle, ihtiyarıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Türk'üyle, Kürd'üyle, Sünnisiyle, Alevisiyle bu memleketin herkesin olduğunu, bütün milleti kucaklamak için siyasi arenada boy göstereceklerini ve bunun için mücadele edeceklerini kaydetti. Saadet Partisi'nden yapılan istifalarla ilgili konuşan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Seçime yakın bir sürü numaralar çekiyorlar. Hiç sıkılmadan özellikle Güneydoğu'da ve Doğu'da adaylarımızı tehdit ediyorlar, adaylarımızı istifaya zorluyorlar. Hem de ağlaya ağlaya yeri geldiği zaman ayrılan arkadaşlarımız oldu. Biz bunu biliyoruz."Diğer partileri küçümsemediğini ama bu seçimin AK Parti ile Saadet Partisi arasında geçtiğini ileri süren Temel Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"Bugün işsizlik Türkiye'nin en büyük meselesi, en büyük meselelerinden birisi ama bunun nasıl çözüleceğini ısrarla biz söylüyoruz. Sadece vaat etmiyoruz, nasıl çözeceğimizi de söylüyoruz. Biraz da alınlarının çatısına yumruğu indirir gibi 'iş başına geldiğimiz zaman başlattığınız bütün bu yatırımları durduracağız'. Bunu niçin diyoruz? Biz yatırımların bu ülkeye hangi faydayı sağlayabileceğini de idrak edecek kadar tecrübeye sahibiz. Biz Türkiye'de inşaatına başlanmış olsaydı bir tane fabrikaya bırakın yıkmayı, ihya etmek için bütün gücümüzle destek vereceğimizi söylerdik. Biz bir kararla eğer Türkiye'nin ithal eden değil tarım ürününü ihraç eden bir ülke haline gelmesi için bugünkü iktidarın küçük bir adım attığına şahit olsaydık, emin olun gelir burada bunu biz dillendirirdik. Böyle bir şey yok.""İşiniz, gücünüz inşaat. Sanki bu memlekette inşaatın dışında yapılacak bir iş kalmamış gibi başınızı dik tutup 'problemleri çözeceğiz' diyorsunuz. Çözecekseniz bir de attığınız adıma şahit kılın bizi ya." diyen Karamollaoğlu, partisinin iktidara geleceğini söyledi.
Vaatlerini sıralayan Karamollaoğlu, "Kuvvetler ayrılığını Allah'ın izniyle mutlaka sağlayacağız, ikinci bir anayasa değişikliğine gideceğiz. Cumhurbaşkanı lâ yüs'el olmayacak, onun karşısında onun icraatlarını denetleyen güçlü bir meclis olacak." ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu, sözlerinin devamında, millet kıraathaneleri projesini eleştirdi.