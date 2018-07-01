TEM Otoyolunda kaza: 7 yaralı

-Kaza yapan araçlar

-Polis ekipleri

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde yan yolda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe mevkiinde yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda hatalı sollama sonucunda 34 SD 3717 plakalı otomobil ile 34 FJ 727 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlar içinde sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İki aracın çarpışması nedeniyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İB- MB

