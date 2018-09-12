TEM otoyolunda kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

-Sıkışan sürücünün kurtarılması

-Sürücünün ambulansa konulması

-Trafikten görüntü detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen trafik kamyon kamyona arkadan çarptı. Sürücü kabininde sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı. Trafik kazası gece saatlerinde Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bolu’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ali B. idaresinde ki 18 BC 962 plakalı kamyon, aynı istikamete gitmekte olan Sezai Ö. idaresinde ki 78 YC 399 plakalı kamyona TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Ali B. direksiyon mahalinde sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç konvoyu oluştu. Kurtarma çalışmasının ardından trafik tekrar açıldı.

