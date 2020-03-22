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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Tem otoyolunda feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

Tem otoyolunda feci kaza: 3’ü çocuk 7 yaralı

olay yeri genel görüntü

İlk Müdahale Ticari Araç Direksiyon Yaralı Çocuk 

-yaralıların yerde görüntüsü
-yaralıların çocuklarının kucaklarında görüntüsü
-yaralı çocuğun ambulansa bindirilmesi
-kaza yapan araçtan görüntü

( DÜZCE )- Çocuklarının başından bir an ayrılmadılar DÜZCE

- TEM Otoyolu Düzce Elmalık mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada çocukları yaralanan aileler, çocuklarının başından bir an ayrılmadı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Elmalık Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet G. İdaresindeki 34 BPN 174 hafif ticari kamyonet Düzce Elmalık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 50 metre sürüklenen hafif ticari kamyonet içinde bulunan 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı çocuklarının başından aile bireyler bir an olsun ayrılmadı. Bölgeye gelen 112 Acil Ambulans ekipleri ile olay yerinde yaralılara ilk müdahale yapıldı. Sürücü Mehmet G. İle birlikte Dilşah G., Erdal A., Meral A., 4 yaşındaki Fatih G., 5 Yaşındaki Ayşe G. ve 3 yaşındaki Sevim A. yaralandı. Yaralılar Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeni ile tek şeritten sağlanan yol, aracın olay yerinden kaldırılması ile normal seyrine döndü. Güvenlik güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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