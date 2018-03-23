TEM otoyolu ortasında kalan köpeğin yardımına vatandaş koştu

-vatandaşların kurtarma çalışmalarından görüntü

-köpeğin kurtarılması

-detay



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yoğunluğundan yolun karşısına geçemeyen köpek uzun süre yolun ortasında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar koşarak köpeğin imdanına yetişti. Vatandaşlardan biri trafik durdururken, diğeri ise köpeği yolun karşısına geçirdi. Yaşanan o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin TEM otoyolu ortasında kaldığı, yoğun bir araç trafiğinin olduğu ve durumu fark eden iki vatandaşın köpeğin yardımına koştuğu görülüyor.

