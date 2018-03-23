Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM otoyolu ortasında kalan köpeğin yardımına vatandaş koştu

TEM otoyolu ortasında kalan köpeğin yardımına vatandaş koştu

yolun ortasında kalan köpekten görüntü

Köpek Kamera 

-vatandaşların kurtarma çalışmalarından görüntü
-köpeğin kurtarılması
-detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yoğunluğundan yolun karşısına geçemeyen köpek uzun süre yolun ortasında kaldı. Durumu fark eden vatandaşlar koşarak köpeğin imdanına yetişti. Vatandaşlardan biri trafik durdururken, diğeri ise köpeği yolun karşısına geçirdi. Yaşanan o anlar ise vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin TEM otoyolu ortasında kaldığı, yoğun bir araç trafiğinin olduğu ve durumu fark eden iki vatandaşın köpeğin yardımına koştuğu görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı