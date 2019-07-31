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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza havadan görüntülendi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza havadan görüntülendi

drone görüntüsü

Hastane Trafik Yoğunluğu Yolcu Otobüsü Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Araçtan görüntü
-trafikten görüntü
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL )- TEM Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı İSTANBUL

- TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkinde kontrolden çıkan otomobil, bir kamyona çarptıktan sonra yolcu otobüsünün önüne düştü. Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, oluşan trafik havadan görüntülendi. Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkinde Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HM 0553 plakalı otomobilin sürücüsü sapaktan TEM'e bağlandığında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce 01 BB 846 plakalı kamyona çarpan otomobil, ardından şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün önüne düştü. Yol kenarına savrulan araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.
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