TEM Otoyolu’nda kiralık araçla makas atan maganda yakalandı

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-Magandanın makas yaptığı anlar



( İSTANBUL )- Ehliyetine el konulan magandanın aracı tedbir amaçlı bağlandı- Magandaya bin 110 lira para cezası kesildi İSTANBUL



- TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde kiralık araçla onlarca aracın arasında makas atan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandanın aracı tedbir amaçlı bağlanarak, bin 110 lira para cezası kesildi. TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde bir maganda, otomobille yoğun trafikte onlarca araç arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen maganda bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden magandanın kullandığı aracın plakasını belirledi. Kiralık araçla makas atmış Plakanın kiralık bir araca ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, firmaya ulaşarak magandanın Kadir P. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Maganda ardından idari işlemleri yapılmak üzere şubeye götürüldü. Ehliyetine el konuldu, araç tedbir amaçlı bağlandı İşlemleri tamamlanan trafik magandasına, “birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmek” ve “saygısızca araç kullanmak” suçundan bin 110 lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulan magandanın kiralık kullandığı araçta tedbir amaçlı bağlandı. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

