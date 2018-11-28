Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu’nda kiralık araçla makas atan maganda yakalandı

TEM Otoyolu’nda kiralık araçla makas atan maganda yakalandı

Şube çıkışı

Trafik Magandası Araç Kullanmak Kiralık Araç Trafik Polisi Harekete Geç 

--Arşiv Görüntü-
-Magandanın makas yaptığı anlar

( İSTANBUL )- Ehliyetine el konulan magandanın aracı tedbir amaçlı bağlandı- Magandaya bin 110 lira para cezası kesildi İSTANBUL

- TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde kiralık araçla onlarca aracın arasında makas atan maganda, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan magandanın aracı tedbir amaçlı bağlanarak, bin 110 lira para cezası kesildi. TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkiinde bir maganda, otomobille yoğun trafikte onlarca araç arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen maganda bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, görüntülerden magandanın kullandığı aracın plakasını belirledi. Kiralık araçla makas atmış Plakanın kiralık bir araca ait olduğunun belirlenmesi üzerine polis, firmaya ulaşarak magandanın Kadir P. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Maganda ardından idari işlemleri yapılmak üzere şubeye götürüldü. Ehliyetine el konuldu, araç tedbir amaçlı bağlandı İşlemleri tamamlanan trafik magandasına, “birden fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürmek” ve “saygısızca araç kullanmak” suçundan bin 110 lira para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine el konulan magandanın kiralık kullandığı araçta tedbir amaçlı bağlandı. Şubede işlemleri tamamlanan maganda, adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Antalya'da Hortum DehşetiAntalya'da Hortum Dehşeti
Bursa merkezli uyuşturucu operasyonuBursa merkezli uyuşturucu operasyonu
İçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadıİçeriye Giren Polis Gözlerine İnanamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı