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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM Otoyolu'nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

TEM Otoyolu'nda drone destekli trafik uygulaması: Ceza yağdı

Genel görüntüler

Emniyet Kemeri Cep Telefonu Emniyet Şeridi Polis Ekipleri Direksiyon 

-Drone'dan görüntüler
-Araçların durdurulması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde onlarca aracın emniyet şeridi ihlali şaşırttı- Havada drone tespit etti, yerde ceza yağdı İSTANBUL

- İstanbul Emniyeti'ne bağlı polis ekiplerinin sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nda yaptığı drone destekli uygulamada onlarca araca usulsüz emniyet şeridi kullanımı ve çakar lamba denetimi başta olmak üzere işlem yapıldı. Sabah trafiğin yoğun olduğu bölgede çok sayıda aracın emniyet şeridini kullanması ise dikkat çekti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge trafik ekipleri ve İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte TEM Otoyolu Ispartakule mevkisi güney istikamette drone destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, usulsüz çakar lambası, emniyet kemeri, direksiyon başında sigara içme, cep telefonu ile konuşma gibi kriterler denetlendi. Dakikalarca havada kalan drone ile tespit edilen sürücüler, bölge trafik ekipleri tarafından çevrilerek gerekli cezai işlemler uygulandı. Sabah trafiğinin yoğun olduğu saatlerde usulsüz emniyet şeridine giren araçların yoğunluğu ise dikkat çekti. Emniyet şeridine girdikten sonra trafiğin içerisine girip kaçmaya çalışan araçlar ise yine trafik polisleri tarafından tek tek durdurularak cezai işlem uygulandı. (Md- ÖY-
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