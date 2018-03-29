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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
TEM'de uyanık sürücülerin tersine yolcuğu kamerada

TEM'de uyanık sürücülerin tersine yolcuğu kamerada

Tır ve kamyonun görüntüsü

Kamera Trafik Yoğunluğu Cep Telefonu 

-Araçların ters dönmesi
-Yan yola geçmeleri
-Genel detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Uyanık sürücüler trafikten kaçmak için otoyolun tersine gittiler- İstanbul trafiğini alt üst ettiler- Bazı sürücülerin tersten, bazılarının da geri geri gelmesi trafiği tehlikeye düşürdü İSTANBUL

- TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan uyanık sürücülerin bazıları tersten, bazıları da geri geri gelerek yan yoldan gişelere girmeye çalıştı. TIR ve kamyonların olmak üzere birçok aracın kuralları hiçe saydıkları o anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi. TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii Akbatı Gişelerin bulunduğu yerde trafikten kaçmak isteyen uyanık sürücüler, tehlikeli bir yola başvurdu. Trafik tıkandığı için otoyolun tersine giderek trafiği tehlikeye düşüren tır, kamyon ve otomobil sürücüleri uyarı kornaları çalan diğer sürücülere aldırış etmeden tersten ilerlemeye başladı.
Trafik akışını tehlikeye sokan sürücülerin bir hayli fazla olması görenleri şaşkına çevirdi. Tır sürücülerinin dahi geriye doğru gelmeye çalışması trafikte tehlikeli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yan yoldan gişelere girmek için kural tanımayan sürücüler başka sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (ZA- MB-
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