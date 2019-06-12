TEM'de takla atan otomobilde bulunan 1 çocuk 4 kişi yaralandı

--Kaza yapan hafif ticari araçtan görüntü

--Sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

--Polis ve vatandaşların aracı ters çevirmesi

--Polis ve vatandaşların aracı yol kenarına itmesi



( DÜZCE )- Polis, yan yatan hafif ticari aracı çekici beklemeden vatandaşların yardımı ile düzeltip yol kenarına aldı DÜZCE



- TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen kazada hafif ticari araç takla attı. Kazada araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, sol şeritte olunca ve gece karanlığı nedeniyle başka kazaların olmaması için polis ekipleri, kaza için duran otobosün yolcuları seferber ederek önce kaza yapan aracı düzeltti ardından da en sağ şeride iterek yolu trafiğe açtı. Kaza; TEM Otoyolu Düzce ili Üç Köprü Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Yüksel G. (67)’nin kullandığı 06 BR 5816 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce yol kenarında bariyerlere çarptı, ardından ise takla atarak yan yattı. Kazada araç içinde bulunan sürücü Yüksel G. ile eşi Güler G. (65), gelini Rukiye G. (39) ve torunu 9 yaşındaki Muhammed İhsan G. yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Diğer yandan yan yatan hafif ticari aracın başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için kaza nedeniyle duran otomobüsün yolcuları, vatandaşlar ve polis ekipleri aracı önce tekerleklerinin üzerine çevirdiler, ardından da yolun kenarına aldılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (ALI-

