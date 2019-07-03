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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL

TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdü - İSTANBUL

- Olay yerinden detaylar TEM'de motosiklet sürücüsü tartıştığı otomobil sürücüsünü öldürdüBağcılar’da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdüİSTANBUL (AA) - Bağcılar’da yol verme tartışması nedeniyle motosiklet sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdü.

Motosiklet Sürücüsü 

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