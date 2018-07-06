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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
TEM’de karşıdan karşıya geçerken canından oldu

TEM’de karşıdan karşıya geçerken canından oldu

Kaza yerinden görüntü

Sparta Güvenlik Önlemi Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin incelemesinden görüntü
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -HD)- Otomobilin çarptığı şahıs feci şekilde can verdi İSTANBUL

- TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu refüje savrularak feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, M.T. idaresindeki 34 LT 0048 plakalı otomobilin çarpması üzerine refüje savruldu. Kazayı gören sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine, polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kazada hayatını kaybeden şahsın üzerinde ve bulunduğu yerde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza nedeniyle otoyol üzerinde kısa süreli yaşanan trafik yoğunluğu, olay yerindeki işlemlerin bitmesiyle birlikte normale döndü.
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