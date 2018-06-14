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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
TEM’de bayram yoğunluğu başladı, trafik yer yer durma noktasına geldi

TEM’de bayram yoğunluğu başladı, trafik yer yer durma noktasına geldi

Trafikten detaylar

( KOCAELİ -HD) KOCAELİ

Polis Trafik Kuralları Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Irak 


- Ramazan Bayramı tatili için İstanbul ve Trakya’dan yola çıkan vatandaşlar, TEM trafik yoğunluğu oluşturdu. Bayram tatilinin başlaması ile birlikte binlerce vatandaş araçları ile tatili geçirecekleri yere doğru yola çıktı. Sabah saatlerinde akıcı olan trafik, akşam saatlerinde ise yerini yoğunluğa bıraktı. TEM Otoyolu Kuruçeşme Hatipköy mevkiinde yer yer trafik durma noktasına geldi. TEM otoyolunda trafiğe takılmak istemeyenler ise D-100 karayolunu tercih etti. D-100 Karayolu’nda da uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar ise Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. Uzun yola çıkan vatandaşlar TEM otoyolunda bulunan tesislerde dinlenmek için mola verdi. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uyma konusundan uyardı.
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