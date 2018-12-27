Telefon santralinin altında kalan yaya öldü

-çarpan sürücü, sürücü ile röp,

-yaralının ambulansa bindirilerek götürülmesi,

-gördü tanığı iki kişi ile röp

-Halit Mehmet'in sosyal medya da paylaştığı fotoğraflar



( BURSA - ÖZEL)- Santralin altında kalarak hayatını kaybeden yayanın son paylaşımı herkesi duygulandırdı BURSA - Bursa’da freni boşalan aracın çarptığı telefon santralinin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaya kurtarılamadı. Sevilen esnafın sosyal paylaşım sitesinde, ‘Ölümden başkası yalan’ parçasını paylaşması herkesi duygulandırdı. Edinilen bilgiye göre kaza, 4 gün önce Tayakadın Caddesi girişinde meydana geldi. Hac ve umre organizasyon firması sahibi Mustafa Kurtuluş (65), olay yerine 20 metre uzaklıktaki evinden inip 16 K 3322 plakalı otomobili ile yola çıktı. Birkaç metre sonra rampadan inerken freni boşalan otomobil telefon santraline çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle devrilen santralin altında kalan Halit Mehmet (41) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet 112 ambulansıyla Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. "Oğlum fren tutmadı yavrum" Kazanın şokunu üzerinden atamayan sürücü Mustafa Kurtuluş, “Rampadan inerken fren boşaldı. Baktım ki caddeye gideceğim telefon santraline vurayım da burada kalayım dedim, oradan da biri geçiyormuş. Çok üzgünüm” diye konuştu.

Daha sonra cep telefonundan oğlunu arayan Kurtuluş kaza yaptığını söyledi.



Kurtuluş, telefondaki oğluna ise, "Fren boşaldı. Ben sadece telefon santralini gördüm, vatandaş da oradan geçiyormuş onu görmedim" dedi.

Kaza yapan otomobil çekici ile otoparka çekilirken, devrilen santralle ilgili yetkililere bilgi verildi.

Son paylaşımı ‘ölümden başkası yalan’ parçası oldu Yoğun bakıma alınan Halit Mehmet, 4 gündür süren ölüm kalım savaşına yenik düştü. Sevilen esnafın ölümü yakınlarını ve arkadaşlarını yasa boğdu. Halit Mehmet’in sosyal paylaşım sitesindeki son paylaşımında ‘Dünyada ölümden başkası yalan’ şarkısını paylaşması herkesi duygulandırdı.

