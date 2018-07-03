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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Telefon dolandırıcılığı operasyonu - SAKARYA

Telefon dolandırıcılığı operasyonu - SAKARYA

- Şüphelilerin asayişten çıkarılması - Bir şüphelinin kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırması Sakarya 'daki telefon dolandırıcılığı operasyonu - Telefon üzerinden 15 ilde, vatandaşları 1 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye getirildiSAKARYA (AA) - Sakarya 'da, telefon üzerinden vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde hesaplarında yüklü miktarda para bulunan vatandaşları, "icra takibinden kurtaracağız" diyerek 1 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden E.U, O.G, D.C.Ç. ve G.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Diğer iki şüphelinin işlemleri sürüyor.Bu arada, şüphelilerden biri, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. - Olay Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya başta olmak üzere 15 ilde, vatandaşları telefonla arayan bazı şüphelilerin "sağlık sigorta priminden kaynaklı 5 bin liralık icra takibi başladığı, bildirdikleri hesaba bin 360 lira ödendiği takdirde borçlarının silineceğini ve icra takibinin kalkacağını" söyleyerek dolandırıcılık yaptığını tespit etmişti.Suç örgütünün bu yolla yaklaşık bir milyon lira haksız kazanç elde ettiğini de belirleyen ekipler, Adapazarı ilçesinde 4 farklı adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda O.G. (23), E.U. (24), D.C.Ç. (19), G.M. (22), H.K. (21) ve M.E'yi (21) gözaltına almıştı.Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda sim kart, cep telefonu, banka hesap kartları ile harddisk ele geçirilmişti.

Telefon Dolandırıcılığı Sigorta Primi Cep Telefonu Dolandırıcılık Sim Kart 

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