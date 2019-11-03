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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi:'Bu saldırı tam bir vahşettir'

Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi:'Bu saldırı tam bir vahşettir'

Sınırda Telabyadlılar

Şehit Bombalı Saldırı Katliam Terör Örgütü Saldırı 

-Sınırda bekleyenler
-Cenaze sahipleri
-Röportajlar (Meclis Başkanı Vail el Hamdo ve
-Halil Meşhurgül)

( ŞANLIURFA -ÖZEL) Telabyad Meclis Başkanı Hamdo bombalı saldırıyı değerlendirdi:"Bu saldırı tam bir vahşettir" ŞANLIURFA

- Telabyad Meclis Başkanı Vail El Hamdo, PKK-PYG terör örgütünün Telabyad'da düzenlediği saldırı vahşet olarak değerlendirdi. Meclis Başkanı Vail El Hamdo, Barış Pınarı harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Telabyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıyı vahşet olarak değerlendirdi. Türkiye'de bulunan bombalı saldırının ardından ülkelerine geçmek için izin bekleyen Suriyelilerle birlikte sınırda bulunan Hamdo, "Bu bir vahşettir. İnsanlıktan nasibini almamış cani ruhlu insanların yaptığı bir katliamdır.Bu saldırıda günahsız çocuklar,kadınlar ve siviller şehit olmuştur.Eczanesinde görev başında olan günahsız insanlar katledilmiştir.Burada bekleyen insanlar vefat eden ve yaralı olanların yakınları.Yirmiye yakın şehit ve bir o kadar yaralı var.Acımız çok büyük bu saldırılar tamamen sivillere yönelik ve bir saldırıdır" dedi.
Sınırda bekleyiş sürüyor Telabyad'daki bombalı saldırıda ölen ve yaralananların Türkiye'deki yakınları sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor. Türk devletinden izin bekleyen Suriyelilerden Halil Meşhurgü, "Telabyad'da olanlar tamamen bir katliamdır,Bizimde orada yakınlarımız var ve vefat eden yakınlarımız var" diye konuştu.

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