Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Telabyad Adliyesi hizmete girdi

- Telabyad Adliyesi hizmete girdi

Şanlıurfa

Polis Adliye Binası Sosyal Hayat Trol 

-Telabyad Adliyesi hizmete girdi
-Telabyad Adliyesi'nden görüntüler
-Adliye içerisindeki birimlerden detaylar
-Suriyeli hakim ve savcıların konuşmaları
-Genel detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolünde huzur ve güvenin sağlandığı Suriye’nin Telabyad kentinde, adaletin tesis edilmesi için tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan adliye binası hizmete sunuldu. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Türkiye’deki kamu kuruluşlarının danışmanlık hizmeti sağladığı Telabyad Adliyesinde Suriyeli hakim, savcı ve personel göreve başladı.
Medeni kanunun şer’i hukuka, diğer kanunların ise Suriye hukukuna göre uygulandığı Telabyad Adliyesinde, tüm mahkemeler başvuruları kabul ediyor. Güvenliğin, Şurta adı verilen yerel polis gücü tarafından sağlandığı Telabyad Adliyesinin hizmete girmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Suriyeli hakim ve savcılar, Barış Pınarı Harekatı ile bölgelerine huzurun geldiğini, adalet mekanizmasının da devreye girmesi ile bölgedeki sosyal hayatın, eskisinden daha iyi olacağını düşündüklerini belirterek, Türkiye’ye teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı