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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Tel Rıfatlılardan Türkiye'ye destek gösterisi

- Tel Rıfatlılardan Türkiye'ye destek gösterisi

Azez'de destek gösterisi

Allah Teröristler 

-Göstericlierle röp

( AZEZ ) AZEZ

- Azez'e bağlı Sicco merkezinde bir araya gelen Tel Rıfatlılar, Zeytin Dalı Harekatı için Türkiye'ye destek gösterisi düzenlendi.
Gösteride Suriyeliler, Tel Rıfat operasyonunun düzenlenmesini istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de ortak yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Operasyon kapsamında çok sayıda köy, terörist PKK/YPG'den temizlenirken, teröristlere ait mühimmatlar da imha edildi. Suriyeliler ise yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO askerlerine destek veriyor. Azez kentine bağlı Sicco merkezindeki Tel Rıfatlılar da operasyona destek vermek için bir araya gelerek, bir an önce Tel Rıfat operasyonunu beklediklerini söyledi.

Ellerinde Türk bayrakları dalgalanan Suriyeli göstericiler, "Tel Rıfat'ı PKK'dan özgürleştirmek için biz Tel Rıfatlılar sonuna kadar savaşacağız", "Türkiye'ye yürekten teşekkür ediyoruz" ve "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu'nun Tel Rıfat'a harekatını dört gözle bekliyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericilerden biri, "Türkiye Cumhuriyetine çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizi PKK'nın ellerinden aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. İnşallah bizi Tel Rıfat'taki evlerimize gönderecek" dedi.
Afrin harekatının başarıyla neticelenmesini ise Tel Rıfat halkı, tatlı dağıtarak kutladı.
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