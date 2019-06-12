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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tel örgülerden düştü, eline demir saplandı

Tel örgülerden düştü, eline demir saplandı

AMBULANSTAN GÖRÜNTÜ

Bild Gesi Sağlık Ekipleri 

-YARALIDAN GÖRÜNTÜ
-ATAKAN DEMİRCİNİN SEDYE İLE AMBULANSTAN İNDİRİLMESİ
-HASTANEDEN DETAY

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta tel örgülerden düşen 13 yaşındaki Atakan Demirci’nin bileğine demir saplandı. Demir tel AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Olay akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı Beldesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Cumayanı Mahallesi’nde bulunan top sahasında arkadaşlarıyla top oynamak isteyen Atakan Demirci, saha kenarındaki tel örgülerden atlamak istedi. Bu esnada dengesini kaybeden Atakan Demirci, tel örgünün üzerine düştü. Demir teller ise Demirci’nin bileğine saplandı. Çevredeki vatandaşlar teli çıkartamayınca durumu 112 sağlık ekiplerine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Atakan Demirci’nin kolundaki teli kesti. Ekipler yaralı Atakan’ı kolundaki tel parçası ile birlikte Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı. Atakan Demirci’nin kolunda bulunan demir telin cerrahi müdahale ile çıkartılacağı belirtildi. (SÖ-SÖ-
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